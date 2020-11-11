وزير العدل الأميركي يفجِّر أزمة بتحقيق انتخابي

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واشنطن - الوكالات: استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأميركية، بعد ساعات من سماح وزير العدل باجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة، التي اعلن المرشح الديموقراطي جو بايدن فوزه بها بينما يشكك في نتائجها المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مسؤول هذه التحقيقات بوزارة العدل ريتشارد بيلغر استقال بعد ان اذن وزير العدل الأميركي وليام بار لممثلي الادعاء الفدرالي بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات في الانتخابات. وقالت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» ووسائل اعلام اخرى، ان بار ذكر ممثلي الادعاء بضرورة تقصي مزاعم وجود مخالفات في التصويت قبل ان تتحرك الولايات للتصديق على النتائج في الأسابيع المقبلة، وحضهم في الوقت نفسه على عدم الاكتراث بالمزاعم «الخيالية او بعيدة الاحتمال».

والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية، التي تضع قواعد الانتخابات الخاصة بها وتشرف عليها. ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه الى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات اعادة الفرز. وعادة، لا يُسمح لممثلي الادعاء بالتصرف الا بعد توفر النتائج النهائية.

وقد يستغرق ذلك اياما او اسابيع بعد انتخابات 3 نوفمبر، استنادا الى القوانين المحلية، ويجب على الولايات ابلاغ واشنطن بالنتائج النهائية المعتمدة في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر.

ويزعم الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي رفض الاقرار بالهزيمة، ان هناك تزويرا انتخابيا هائلا حدث في الانتخابات الرئاسية وأطلق سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة؛ لكنه لم يقدم حتى الآن اي دليل قوي يدعم هذه الادعاءات. ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية ضد سكرتيرة بنلسفانيا كاثي بوبكفار ومجالس الانتخابات في 7 مقاطعات مختلفة في الولاية، لاتهام نظام التصويت بالبريد بأنه «يفتقر الى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم». وتسعى الدعوى القضائية الى استصدار امر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

في غضون ذلك، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان الرئيس ترامب من حقه النظر في «مخالفات» انتخابات الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يقدم اي دليل على وجود تزوير. وأضاف ان ترامب «له الحق بنسبة 100% بالنظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية»، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار. وهنأ عدد قليل من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه، وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز للصحافيين، انها تعتقد ان طعون الرئيس القانونية لن تغير نتيجة الانتخابات على الأرجح. ونقلت شبكة «سي ان ان» عن احد مستشاري ترامب انه بدأ يدرك انه خسر الانتخابات، وأنه يبحث فعلا مع مساعديه احتمال الترشح للرئاسة في 2024. وكان موقع «أكسيوس» (Axios) قد نقل عن مصدرين عائليين ان ترامب ناقش موضوع الترشح مع مستشاريه، معتبرا ان اثارة ترامب للموضوع هو اوضح مؤشر على اقراره بالهزيمة امام بايدن رغم استمراره في رفضها علنا.

