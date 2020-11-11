ماري ترامب تتوقع تعرض عمها لانهيارات عصبية

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لندن - الوكالات: حذرت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من ان عمها سيكون عرضة لانهيارات عصبية في الفترة ما بين هزيمته الانتخابية وتنصيب الرئيس المنتخب جو الأميركي بايدن في يناير المقبل.

وقالت ماري لصحيفة «ذا غارديان» البريطانية من ان ترامب «يواجه انهيارات متتالية، خصوصا انه لم يشهد وضعا مشابها من قبل»، مضيفة ان عمها «لن يقر بالهزيمة ولن يشارك في انشطة عادية تضمن انتقالا سلميا للسلطة».

كما رجحت ابنة شقيق الرئيس الجمهوري، وهي طبيبة نفسية، ان «يزداد غضب ترامب من ان نتيجة انتخابات الديموقراطيين في غرفتي الكونغرس فاقت التوقعات»، مشيرة الى ان ذلك يعني ان الناخبين «كانوا يصوتون ضده وليس بالضرورة ضد الحزب الجمهوري، وهو امر سيضيف كثيرا من الملح الى جروحه النرجسية».

وتابعت قائلة «هذا ما سيفعله دونالد.. لن يتنازل، والأسوأ هو انه لن يشارك في الأنشطة العادية التي تضمن انتقالا سلميا، وكل ما لديه الآن هو تحطيم الأشياء، وسيفعل ذلك بطريقة انتقامية».

وتابعت «أنا قلقة بشأن ما سيفعله دونالد في ذلك الوقت للهجوم. سيذهب الى ابعد ما في وسعه لنزع الشرعية عن الادارة الجديدة، وبعد ذلك سيمرر العفو الذي سيضعف معنوياتنا، ويوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية».

وقالت ماري ترامب ان عمها «سيظل مسؤولا ايضا عن تعرض الولايات المتحدة لوباء «كورونا»، وقد يموت مليون اميركي بحلول ذلك الوقت تحت اشرافه». والمعروف ان ماري ترامب من اشد المنتقدين لعمها، ونشرت في وقت سابق من هذا العام كتابا بعنوان «الكثير ولا يكفي ابدا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم». وسبق لماري ترامب القول «ان الأطباء النفسيين في اميركا يعرفون ما يعاني منه عمها»، وطالبت جمعية الطب النفسي الأميركية بـ«تخفيف القيود التي تفرضها على اعضائها، والسماح لهم بنشر تشخيصهم لحالة الرئيس النفسية».

