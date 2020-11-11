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ترامب يتهم «هيئة الغذاء والدواء» وشركة «فايزر» بالتآمر ضده!


رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس ان هيئة الغذاء والدواء الأميركية والديموقراطيين اتفقوا على عدم منحه فرصة تحقيق «مكسب» انتاج لقاح لفيروس «كورونا». وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» «هيئة الغذاء والدواء الأميركية والديموقراطيون لم يريدوا منحي فرصة تحقيق مكسب انتاج اللقاح قبل الانتخابات، لذلك فقد اُعلن عنه بعد 5 ايام منها». وتابع الرئيس الأميركي المهزوم بالانتخابات قائلا «لو كان جو بايدن الرئيس لم تكونوا لتنتجوا اللقاح قبل 4 سنوات، ولم تكن لتقره هيئة الغذاء والدواء بهذه السرعة، البيروقراطية دمرت حياة الملايين»، حسب قوله. وأضاف ترامب في تغريدة سابقة قائلا «مثلما قلت قبل فترة، «فايزر» والآخرون يعلنون عن اللقاح فقط بعد الانتخابات كونهم لم يتمتعوا بالشجاعة ليفعلوا ذلك قبل الانتخابات، كما انه كان يجب على هيئة الغذاء والدواء الاعلان اللقاح قبل ذلك، ليس لأسباب سياسية بل لحماية الأرواح»، حسب قوله.


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