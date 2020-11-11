الأردنيون ينتخبون برلمانهم وسط ضوابط صحية صارمة

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: ادلى الناخبون الاردنيون امس في محافظات المملكة الـ 12، باصواتهم في انتخابات نيابية يتنافس فيها 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على 130 مقعدا خصص 15 منها للنساء. ودعي اربعة ملايين و640 الف ناخب من اصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد الى التصويت، فيما تجري الانتخابات على اساس التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة لـ 23 دائرة انتخابية تراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد. وانتشر 53 الف عنصر امني في عموم محافظات المملكة لضمان امن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية صارمة وتجرى الانتخابات النيابية هذا المرة وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة «كوفيد-19» فيما صدرت دعوات عديدة تدعو الى تأجيلها. وحددت السلطات آلية معينة لادلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى او الاصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بحيث يدخل الى مركز الاقتراع ويغادر من دون لمس اي شخص او اداة. وحذرت هيئة الانتخابات المصابين بالفيروس والموجودين في الحجر المنزلي من المشاركة في الانتخابات، مؤكدة ان مشاركتهم قد تعرضهم للحبس لمدة قد تصل الى عام.