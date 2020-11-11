إسبانيا في ضيافة هولندا ودياً

دوليه

تحل اسبانيا اليوم ضيفة على هولندا في لقاء ودي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وبعد ثلاث مباريات سجل خلالها الفريق هدفا واحدا فقط، كان من المنتظر أن يركز المنتخب الاسباني على استعادة بريقه الهجومي خلال المباريات المقبلة.

ولكن سيكون على فريق المدرب الاسباني لويس انريكي أن يخوض المباريات الدولية الثلاثة المتبقية له في العام الحالي بدون مهاجمه المتألق أنسو فاتي الذي أصيب خلال مشاركته مع فريقه برشلونة السبت الماضي بالدوري.

وبهذا، فقد انريكي جهود فاتي خلال المباريات الثلاثة المقبلة له في الأيام القادمة حيث يحل ضيفا على نظيره الهولندي اليوم ثم يحل ضيفا على نظيره السويسري، ويستضيف المنتخب الألماني في 14 و17 من الشهر الحالي على الترتيب في مجموعته بدوري أمم أوروبا.

وتعرض فاتي لاصابة بقطع في غضروف الركبة اليسرى خلال مباراة برشلونة بالدوري الاسباني. ولم يلجأ انريكي للخيارات المنطقية والمتوقعة لتعويض فاتي وانما وضع ثقته هذه المرة في ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

وخلال آخر ثلاث مباريات خاضها المنتخب الاسباني، سجل الفريق هدفا واحدا فقط تغلب من خلاله على المنتخب السويسري 1-0 في دوري أمم أوروبا فيما خسر المباراة التالية في البطولة أمام نظيره الأوكراني 0-1 على الستاد الأولمبي في كييف رغم سيطرته على مجريات اللعب، وكان الفريق تعادل قبل هاتين المباراتين مع نظيره البرتغالي بدون أهداف وديا. ويتصدر المنتخب الاسباني المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول بدوري أمم أوروبا وذلك قبل آخر مباراتين له في المجموعة أمام سويسرا وألمانيا. ولكن الفريق يحتاج لايجاد بدائل وحلول تهديفية لترجمة سيطرته وفرصه الى أهداف خلال المباراتين المقبلتين في مجموعته بدوري الأمم.

وتمثل مباراة اليوم الودية أمام المنتخب الهولندي بروفة مميزة للفريق الاسباني قبل هاتين المباراتين الرسميتين. من جانبه قال قال فرانك دي بور، مدرب منتخب هولندا، انه لن يُشرك أفضل لاعبيه أمام اسبانيا. وبرر دي بور ذلك بأنه بعد أيام قليلة من تلك المباراة ستكون أمامه مواجهتين بدوري الأمم الأوروبية أمام كل من البوسنة وبولندا. وقال دي بور حول منتخب (لا روخا): «دائما ما ترغب في تقديم مباراة وأداء جيد أمام بلد يمتلك كرة قدم مرموقة للغاية. لكن في النهاية هذه مباراة ودية وهناك اهتمامات وأولويات أخرى، لذلك من الممكن أن نشرك لاعبين آخرين لم يشاركوا كثيرا مع المنتخب وبالتأكيد هذا ما سيحدث».

وأضاف: «أعتقد أن اسبانيا ستقوم بنفس الأمر بسبب النتيجة السيئة التي حققوها أمام أوكرانيا».

ومن أبرز المباريات الودية التي تقام اليوم يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره التشيكي، كما تلعب فرنسا مع فنلندا، والبرتغال مع أندورا، وايطاليا مع أستونيا، وبلجيكا مع سويسرا.

