الإصابة تبعد فالفيردي عن ريال

دوليه

يعاني الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد من انشقاق في عظمة ساقه اليمنى، بحسب ما ذكر حامل لقب الدوري الاسباني أولمن امس، ما قد يبعده عن الملاعب عدة أسابيع.

وخضغ فالفيردي لفحوص كشفت عن: «شق في العمود الظنبوبي الخلفي لساقه اليمنى»، بحسب ما كشف ريال في بيان. ولم يوضح فريق العاصمة مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن غياب بين شهر وشهرين.

واستُبدل فالفيردي بالألماني طوني كروس في الدقيقة 76 من مواجهة فالنسيا الأحد التي خسرها «الملكي» 1-4 ضمن المرحلة التاسعة ما أرجعه الى المركز الرابع في الترتيب. وتُعدّ اصابة لاعب الوسط ضربة قوية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي خسر عنصراً هاماً من تشكيلته. ويغيب فالفيردي البالغ 22 عاماً عن مباراتي بلاده المقبلتين ضد كولومبيا أول من امس والبرازيل الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات مونديال.

