سيلفا ممتعض من الجدول المزدحم

دوليه

أبدى المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا امتعاضه أول من امس من الجدول المزدحم الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن المباريات المتلاحقة تؤدي الى اصابة اللاعبين. وجاء موقف مدافع تشلسي الانكليزي الحالي وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً في مؤتمر صحافي أول من امس بعد ساعات على التحاقه بمعسكر منتخب بلاده في تيريسوبوليس، بالقرب من ريو دي جانيرو، استعدادا للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ابن الـ36 عاما «علينا أن نعيد ابتكار أنفسنا باستمرار. نفقد لاعبين بسبب فيروس كوفيد-19، أو آخرين للاصابة لأننا نلعب الكثير من المباريات. لسنا آلات». ويعاني المنتخب البرازيلي الذي يلتقي فنزويلا بعد غد ثم أوروغواي في 17 الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، من الغيابات الكثيرة نتيجة الاصابة، على غرار فيليبي كوتينيو وفابينيو، أو بسبب فيروس كورونا مثل كاسيميرو. ويغيب نجم باريس سان جرمان نيمار عن المنتخب في مباراته الأولى ضد فنزويلا بسبب اصابة عضلية، لكن الطاقم الطبي يأمل بأن يكون قد تعافى الأسبوع المقبل لمواجهة أوروغواي.

وقال تياغو سيلفا «لقد رأينا دراسات حديثة تظهر الامكانية المرتفعة للاصابة بعد خوضنا أربع أو خمس مباريات (كل ثلاثة أيام). انه أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا». وأشار الى أنه يأخذ تحضيره البدني بجدية أكبر من السابق بسبب «تقدمه في السن»، لاسيما في ما يتعلق بالطعام، موضحاً «في السابق، كنت أتناول الكثير من الأمور المضرة بعد المباريات وأحياناً قبلها. لكني الآن أكثر حذراً». وأبدى تياغو الذي ترك سان جرمان هذا الصيف بعد أن أمضى في صفوفه ثمانية أعوام، اعجابه بالدوري الانكليزي الممتاز، كاشفاً «في آخر مباراتين، عانيت من صداع رهيب بعد أن تلقيت ضربة، لأن هناك مبارزات هوائية بلا توقف، ووتيرة لعب مرتفعة جداً». وسجل المدافع البرازيلي يوم السبت بكرة رأسية هدفه الأول بقميص تشلسي خلال الفوز على شيفيلد يونايتد 4-1 في الدوري الممتاز. واعتبر تياغو سيلفا أن اعلان أول من امس عن لقاح لفيروس كورونا «فعال بنسبة 90 بالمئة» من قبل شركتي فايزر وبيونتيك لانتاج الأدوية، كان «الخبر السار لهذا الأسبوع»، مضيفاً «آمل أن تتم الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اللعب في الملاعب الممتلئة مرة أخرى. عندما ننظر الى المدرجات الفارغة، لدينا انطباع أننا لا نلعب لأحد، حتى لو كان هناك التلفاز».

