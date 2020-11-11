مارادونا يتعافى بشكل جيد

دوليه

يتعافى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بشكل جيد بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ الثلاثاء الماضي وقد يغادر المستشفى خلال الأسبوع الحالي كما ذكر طبيبه أول من أمس. وخضع مارادونا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ60 الشهر الماضي للعملية جراحية الاسبوع الماضي لازالة ورم دموي في دماغه. وقال طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوكي «صحة دييغو في تحسن مستمر ونحن نفكر في مغادرة المستشفى على أن يحصل هذا الأمر خلال اليومين المقبلين».

وبدا مارادونا الذي حجر نفسه في منزله لمدة اسبوعين بعد أن عانى أحد مرافقيه من عوارض فيروس كورونا، شاحبا خلال ظهوره الوجيز في 30 اكتوبر لدى احتفاله بعيد ميلاده ال60 في ملعب خيمنازيا اي اسغريما النادي الذي يشرف على تدريبه في الدرجة الأولى الأرجنتينية، وكان يعاني صعوبة في المشي ولم يمكث لمتابعة مباراة فريقه. ثم نقل الى مستشفى في لا بلاتا احدى ضواحي بونوس ايرس العاصمة بعدها بأيام قليلة حيث كان يعاني من فقر في الدم وتجفاف. ولدى خضوعه للفحوص الروتينية تبين وجود ورد دموي في دماغه فقرر طبيبه اجراء عملية جراحية عاجلة له حيث تم نقله الى عيادة خاصة في العاصمة. وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

