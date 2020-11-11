فاتي يغيب 4 أشهر

دوليه

أعلن برشلونة في موقعه الرسمي على الانترنت أول من امس عن غياب نجمه الصاعد فاتي لقرابة أربعة أشهر بسبب الاصابة. وأشار برشلونة الى نجاح العملية الجراحية التي أجراها فاتي الاثنين في ركبته اليسرى مؤكداً حاجة اللاعب لقرابة أربعة أشهر للتعافي. وأجرى فاتي عملية جراحية بعد أن أصيب في ركبته اليسرى خلال فوز برشلونة 5-2 على ريال بيتيس السبت. وسيغيب فاتي عن غالبية بقية الموسم، لكنه قد يتعافى في الوقت المناسب للعب مع اسبانيا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

وسجّل فاتي بالفعل خمسة أهداف مع برشلونة هذا الموسم كما أنه المهاجم الصريح الوحيد الذي اعتمد عليه الهولندي كومان بعد تخليه عن الأوروغوياني سواريز. وجاء في بيان برشلونة: «فاتي خضع لعملية جراحية ناجحة من قبل الدكتور رامون كوجات لاصابة التمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى تحت اشراف الطاقم الطبي للنادي، وسيغيب اللاعب لمدة أربعة أشهر تقريباً».

