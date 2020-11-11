فيورنتينا أقال مدربه

دوليه

قرر فيورنتينا الايطالي أول من امس الاستغناء عن خدمات مدربه جوسيبي ياكيني بسبب النتائج السيئة في الدوري المحلي وتقهقره في المركز الثاني عشر بعد سبع مراحل على انطلاق الموسم، والاستعانة مجدداً بمدرب المنتخب الايطالي السابق تشيزاري برانديلي الذي أشرف على الفريق بين 2005 و2010. وقال فيورنتينا في موقعه على شبكة الانترنت «بعد تحليل معمق ودقيق لبداية الموسم والنتائج التي سجلناها، يعتقد النادي أن الحل الأفضل هو انهاء مهام المدرب الحالي». وبات ابن الـ56 عاماً الذي استلم منصبه في ديسمبر 2019، أول مدرب يقال من منصبه في الموسم الجديد من الدوري الايطالي، فاتحا الباب أمام برانديلي، مدرب ايطاليا بين 2010 و2014، للعودة مجددا الى الفريق. ويبدأ برانديلي (63 عاما) مهامه اعتبارا من اليوم من خلال الاشراف على الحصة التمرينية الأولى مع فريقه الجديد - القديم، بحسب ما أفاد فيورنتينا. ويعود برانديلي الى الفريق الذي قاده مرتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، قبل أن يتركه في 2010 للاشراف على المنتخب الوطني (حتى 2014) ثم غلطة سراي التركي (2014) وفالنسيا الاسباني (2016) والنصر الاماراتي (2017-2018) وجنوى الايطالي (2018-2019).