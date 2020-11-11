اتفاقية تعاون بين الاتحاد الخليجي والمركز الدولي للأمن الرياضي

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وقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم والمركز الدولي للأمن الرياضي اول من امس اتفاقية تعاون تهدف الى تطوير البرامج المشتركة لحماية كرة القدم في منطقة الخليج.واعرب الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي في تصريح صحافي عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع المركز الدولي للأمن الرياضي الذي اعتبره «شريكا موثوقا به لدى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم».

واوضح الرميحي ان المركز الدولي سيقدم الاستشارات المتعلقة بالسلامة والأمن الرياضي والمبادرات ذات الصلة لما فيه خدمة للعبة كرة القدم في منطقة الخليج.وقال «هذه الاتفاقية ستمكننا من العمل معا فيما يتعلق بكأس الخليج والمسابقات المستقبلية لاتحاد كأس الخليج العربي وكذلك دعم مهمتنا في السعي المتواصل لتطوير لعبة كرة القدم في منطقة الخليج في إطار قيم العمل الجماعي على المستويات التثقيفية والثقافية والإنسانية بين أبناء المنطقة»

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي ماسيميليانو مونتاناري في تصريح مماثل «أن الأحداث الرياضية الكبرى تنطوي على قدرات كبيرة في جمع الشعوب والأمم تحت راية واحدة « معتبرا أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تعد واحدة من الأمثلة الرائدة في هذا المجال.واوضح مونتاناري «نحن سعداء جدا في المركز الدولي للأمن الرياضي لإبرام هذه الاتفاقية مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ونحن هنا معنيون بتوحيد جهودنا وتسخير خبراتنا المشتركة لدعم التحضير للنسخ المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي وفي نفس الوقت سنعمل مع الاتحاد على تعزيز والحفاظ على إرث هذه البطولة التي تعد مظهرا من مظاهر قدرة كرة القدم على توحيد شعوب المنطقة».

وتعطي بنود الاتفاقية أولوية للتحضيرات الأمنية للنسخ المقبلة من بطولة كأس الخليج بما في ذلك تقييم المخاطر وتفعيل استراتيجيات درء المخاطر وتطوير آليات لتعزيز مختلف صور التعاون المشترك بما يخدم كل الأطراف في المنطقة.

