«خلكم واقعيين» مع كاراسكو

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تكليف المدرب الاسباني اندريس كاراسكو لتدريب المنتخب الوطني من قبل اتحاد الكرة قد يكون سلاحا ذا حدين باعتبار ان الازرق تنتظره مباريات بالغة الاهمية امام استراليا والاردن وتايوان ضمن منافسات المجموعة الثانية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ولذلك ان الاتحاد يضع آمالاً كبيرة عليه بان ينجح في تحقيق رغبته وطموحات الشارع الرياضي وخاصة ان اقدامه على قرار اسناد المهمة له في هذا الوقت به مخاطرة لحد ما بكونه بالاصل مدربا للمنتخب الاولمبي ولايمتلك السيرة التدريبية التي تؤهله ان يكون مدربا للازرق بعدما كان الاتحاد يبحث عن مدرب ليشرف على تدريب الازرق.

والاتحاد عندما اتخذ قرار التكليف بأنه يريد ان يحقق مكتسبات منها آنية تتمثل بالعمل على حجز بطاقة التأهل سواء للدور الثاني للتصفيات المونديالية او لنهائيات كأس آسيا ومنها ماهو ابعد من ذلك بناء منتخب للمستقبل يكون قادرا على استعادة بريق الكرة الكويتية التي اختفى في السنوات الاخيرة وهذا يأتي وفقا لما اكده اكثر من مرة عدد من اعضاء الاتحاد، كما ان المدرب كاراسكو هو الآخر ذكر في تصريحاته الاعلامية مثل ذلك الامر.

ولاشك ان الخطوة التي يبدو الاتحاد قد اتخذها وهي النظر الى المستقبل والعمل من اجل اعداد فريق قادر على النهوض مجددا ليعيد الكرة الكويتية لمكانتها الطبيعية تحتاج الى جهد وعمل مضاعف من قبل الاتحاد مع توفير الدعم المعنوي والمادي للجهاز الفني وللاعبين، وكما ان اسناد مهمة المنتخبين الاولمبي والاول للمدرب كاراسكو تعد من الناحية العملية خطوة جيدة وقد تحقق الهدف المنشود بكون الاولمبي هو المغذي الفعلي للاول وعليه سيكون تنفيذ برامجه التدريبية اسهل لديه، وكاراسكو نفسه اكد على انه يمتلك الخبرة في هذا الشأن بحكم خبراته السابقة التي تساعده على اختيار اللاعبين للمنتخبين .

الا ان تحقيق الاهداف المرجوة سواء تحت قيادة كاراسكو او اي مدرب آخر لن يتم في ظل الظروف الحالية التي نواجهها بفعل جائحة كورونا ومنها قرارات وزارة الصحة التي تمنع استقبال الضيوف من خارج البلاد فلا يمكن جلب منتخب، لأنه مطالب بالخضوع للحجر الصحي، ولن يكون بمقدور المنتخب ان يسافر للخارج لينتظم في معسكر تدريبي لان عودته تتطلب ان يبقى اللاعبون في حجر لمدة 14 يوما مما دفعه للعب مباراتين ضد الكويت وخيطان.

وطالما ان البداية هكذا فإن القادم قد يكون اكثر تعقيدا في ظل البيروقراطية التي تعاني منها الرياضة بشكل عام وليست كرة القدم فقط، وبذلك على الاتحاد ان يستغل «شهر العسل» الذي يعيشه مع الهيئة العامة للرياضة بالشكل المثالي وتحديدا فيما يتعلق بالاجراءات المتعلقة في خطط الاعداد المستقبلية للازرق بالذات الجوانب المادية وهي المطلب الضروري الذي تحتاجه اي خطة اعداد لكي تنجح. وعلينا قبل ذلك ان نكون واقعيين مع انفسنا، حيث لايتوفر لدينا العنصر الذي نستطيع ان نراهن عليه ليحقق آمالنا ولذلك علينا ان نتفق جميعا قبل ان نطلب من كاراسكو احراز النجاحات ونبدأ بالعمل للمستقبل دون النظر الى النتائج الوقتية.

