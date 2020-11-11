بداية قوية لكاظمة في «السلة»

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حقق كاظمة بداية قوية في دوري كرة السلة بتغلبه على برقان 86-64، كما تغلب القرين على اليرموك 93-83 أول من امس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

وحقق كاظمة والقرين أول نقطتين لهما في المجموعة، فيما نال المهزومان نقطتي الخسارة.

وتقام البطولة بنظام جديد قسم الفرق إلى مجموعتين على أن يتأهل إلى الدور الثاني أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل مجموعة وهو ما يمنح جميع الفرق الفرصة في المنافسة على التأهل. وجاء لقاء كاظمة مع برقان قوياً في بدايته حيث نجح البرتقالي في فرض سيطرته بعدما تقدم 8-2 و 16-7 مستفيداً من دفاعه القوي الذي أربك هجمات منافسه حتى انهى الربع الأول لمصلحته 20-11.

واستطاع كاظمة أن يوسع الفارق في الربع الثاني بتقدمه 36-12 بعد أن أمطر سلة برقان بخمس ثلاثيات متتالية لأحمد المطيري ومحمد الرشيدان واحمد البلوشي ليسارع بعدها مدرب برقان طلال القلاف لطلب وقت مستقطع لإيجاد الحلول لفريقه حيث قلص الفارق الى 11 نقطة بفضل اختراقات نجم الفريق مساعد العتيبي، لكن سرعان ما عاد البرتقالي الى توسيع الفارق وانهاء الربع الثاني لمصلحته 47-27.

وتبادل الفريقان التسجيل في الربع الثالث، لكن الافضلية كانت من نصيب برقان الذي استطاع مدربه القلاف من تحسين أداء فريقه لا سيما تنظيم الهجمات الى جانب تألق لاعبيه في الدفاع عبر سيطرته على الكرات المرتده «الريباوند» وتحويلها الى الهجوم المعاكس السريع ليقلص الفارق مجدداً مع نهاية الربع الثالث الى 11 نقطة 67-56.

وحاول برقان مواصلة تقليص الفارق في الربع الرابع إلا انه اصطدم بخبرة لاعبي كاظمة وعلى رأسهم احمد البلوشي واحمد المطيري وعبدالعزيز ريحان الذين قادوا فريقهم الى الفوز في النهاية 86-64.

من جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية في المجموعة الاولى حيث يلتقي الكويت حامل اللقب مع الساحل في 5:30 تليها مباشرةً مباراة التضامن مع الشباب. ويبدو الكويت على موعد مع الفوز في المباراة الاولى نظراً الى الفارق الفني بين الفريقين وكذلك الامر بالنسبه للشباب الذي سيلتقي التضامن نظراً للافضلية التي يملكها على حساب منافسه.

