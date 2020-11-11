القادسية والعربي أمام خيطان والصليبخات في «كأس اليد»

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ينطلق اليوم الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد بلقاءي العربي مع الصليبخات في 05:00 مساء، والقادسية مع خيطان في 06:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وكان كاظمة واليرموك آخر المتأهلين إلى ربع النهائي أول من أمس بفوز الأول على الفحيحيل 28-24، والثاني على التضامن 36-25. وستسكمل المنافسات غداً بلقائي الكويت مع النصر، وكاظمة مع اليرموك.

في المباراة الأولى يريد العربي تعويض المستوى المتواضع الذي ظهر عليه في بطولة دوري الدرجة الممتازة عندما حل في المركز الرابع، عبر الفوز في لقاء اليوم على الصليبخات العنيد الساعي هو الآخر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة ايجابية.

وفي اللقاء الثاني تميل الكفة ناحية القادسية الطامح إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة، لكن عليه أولاً أن يتجاوز عقبة خيطان الذي يقدم مستويات مميزة مكنته من بلوغ دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

