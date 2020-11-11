«صالات آسيا» في الكويت من 23 مارس إلى 3 أبريل

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اعتمدت لجنة كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مواعيد مسابقاتها في اجتماعها الذي عقدته امس عبر شبكة الانترنت ، حيث حددت الفترة من 23 مارس الى 3 ابريل 2021 لاقامة بطولة اسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت . وافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مهدي تاج علي على اقتراح بتعديل بطولة كأس آسيا لكرة الشاطئية في تايلند المقرر اقامتها في الفترة من 18 إلى 28 مارس إلى موعد جديد من 28 أبريل إلى 8 مايو لإتاحة المزيد من الوقت لفرق آسيا البالغ عددها 16 للتحضير للبطولة، والتي تعد أيضًا بمثابة تصفيات القارة حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لتمثيل آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها روسيا في أغسطس 2021 . وشددت اللجنة أيضًا على تنفيذ القواعد الخاصة المطبقة على مسابقات كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي خلال جائحة COVID-19 بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي وضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق ومسؤولي المباريات وجميع أصحاب المصلحة كأولوية رئيسة، وأشارت الى أهمية تقديم مسابقات كرة الصالات و الشاطئية في المستقبل وفقًا لأعلى معايير الصحة وإجراءات السلامة بعد الانتهاء بنجاح من منافسات غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2020 التي كانت أول مسابقة في الاتحاد الآسيوي تتبنى تلك القواعد الخاصة. واتفقت اللجنة على أن تدابير مثل الفحوصات المنتظمة لدرجات الحرارة والقيود المفروضة على الحركة والاختبار المنتظم مع ضمان بروتوكول الامتثال الأكثر صرامة المعمول به ضرورية لحماية وحماية صحة وسلامة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.