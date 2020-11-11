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تراشي شارك في تدريبات الأصفر


شارك المحترف الألباني لورنس تراشي في تدريبات فريقه القادسية أول من أمس بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي خضع لها عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي كازاخستان وليتوانيا في دوري الأمم الأوروبية يومي 11 و14 أكتوبر الماضي فضلا عن لقاء ودي سبقهما ضد أرمينيا.ويخوض لاعبو الأصفر تدريباتهم اليومية تحت قيادة المدرب الإسباني بابلو فرانكو، ويغيب عنهم اللاعبون المنضمون للمنتخب، إذ يسعى القادسية (15 نقطة) إلى مواصلة تصدره لبطولة دوري التصنيف، وهو سيخوض مواجهة الجولة السابعة أمام السالمية يوم 20 نوفمبر الحالي.


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