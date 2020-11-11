التضامن يفتقد إيمانويل 6 أسابيع

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أعلن نادي التضامن عن غياب مهاجمه النيجيري إيمانويل إيفياني لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة. وذكر النادي في تغريدة على الحساب الرسمي في موقع تويتر أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم النيجيري إيمانويل كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الأمامية. وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وسجل هو هدف فريقه في تلك المباراة قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته عن مباراة الفريق التي خسرها امام كاظمة الجولة الماضية وبقية مباريات دوري التصنيف. ويحتل التضامن المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.