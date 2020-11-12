مواقفه مُشرفة تجاه الكويت إبان الاحتلال العراقي

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب البحريني بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين قد فقدت برحيله رحمه الله أحد أبنائها الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم وساهموا في نهضته وتطوره عبر مسيرة حياته الحافلة بالعطاء كما استذكر سموه مواقف الفقيد المشرفة تجاه الكويت والمواطنين الكويتيين إبان فترة الاحتلال العراقي والتي ستظل ماثلة في ذاكرتهم مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمه والأسرة الكريمة المالكة والشعب البحريني جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين مستذكرا سموه مآثر الفقيد ومناقبه سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمه والأسرة الكريمة المالكة والشعب البحريني جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

