الدخنان عن السماح بعودة الخدم: خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على السوق السوداء

وطن النهار

أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن قرار فتح تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الخارج يصب في صالح المواطنين قبل أصحاب المكاتب، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمي المواطن من المكاتب الوهمية التي استغلت حاجة رب الاسرة للعمالة المنزلية برفع الأسعار، موضحا أن أسعار الخدم في السوق كسرت حاجز الـ 2000 دينار عن الواحدة في حين وصل الراتب الشهري للعاملة المؤقتة إلى 200 دينار في الشهر. وأعرب الدخنان في تصريح خاص لـ «النهار» عن أمله بأن يكون القرار الصادر عن مجلس الوزراء خاص بفتح إصدار «الفيز» وليس مقتصرا على السماح بإعادة العمالة المنزلية العالقة في الخارج، حفاظا على العمل في سوق الكويت ليكون متزناً دون الدخول بمشاكل السوق السوداء والتلاعب في الاسعار واستغلال المواطن في حاجته للعمالة المنزلية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المواطنين لجأوا في استرجاع عمالتهم من الخارج عن طريق دبي وتركيا وفق اشتراطات السلطات الصحية.

وأشار إلى أن مطالبات الاتحاد مستمرة بفتح التأشيرات لاستئناف العمل بشكل رسمي، لما يساهم في سد العجز الواقع في سوق العمالة المنزلية، لاسيما ان هناك عقوداً كثيرة للعمالة المنزلية انتهت وغيرها اوشك على الانتهاء تصل إلى نحو 50 %، أي انه عند عودتهم إلى بلادهم في حال رغبة العاملة سيكون هناك صعوبة كبيرة في تغطية الحاجة. وأضاف: ان كان قرار فتح «الفيز» صحيحاً فقد تأخر كثيرا، حيث كان من المفترض الاخذ به في وقت سابق طالما ان هناك حاجة كبيرة للمواطنين للعمالة المنزلية، غير أنه من المؤكد يسهم الى حد كبير في معالجة مشكلة نقص الخدم، ولكن نحتاج إلى مدة تستغرق نحو 60 يوما حتى يبدأ النشاط في استقدام العمالة من الدول المصدرة إلى الكويت. وذكر الدخنان، أن الاتحاد لم يقطع الاتصال مع الجهات المعنية في الدولة المصدرة للعمالة المنزلية المسموح لها بالدخول إلى الكويت، موضحا أنهم على اجتماعات متواصلة شبه اسبوعية مع هذه الجهات استعدادا لتنظيم عملية الاستقدام في اسرع وقت، غير اننا في انتظار فتح التأشيرات، مشددا على أن الاتحاد لايزال يطالب في دعم حركة العمالة المنزلية في سوق الكويت لخدمة المواطنين وتوفيرها لمن يرغب بالأسعار المناسبة.

