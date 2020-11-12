المشعان: تلافي تأثير تداعيات «كورونا» على طلبتنا في أميركا

وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير حمد المشعان ان الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الكويتي- الأميركي تتم حسب الجدول المحدد من 9 الى 24 الحالي وتحظى بمتابعة وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر وبتعليمات مباشرة من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله. واضاف السفير المشعان في تصريح لـ «كونا» انه عقد في وقت سابق امس بمبنى وزارة الخارجية اجتماع المجموعة التعليمية والاكاديمية ضمن مجاميع العمل المنبثقة عن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

واوضح انه ترأس الجانب الكويتي للاجتماع وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم وبحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين السفير حمد المشعان ومدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة عمر ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني والوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان ومن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المهندس يوسف المزيدي وعدد من المسؤولين.

وقال انه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مسائل التعاون الاكاديمي والتعليمي والعلمي وبحث أوجه تطوير التبادل الأكاديمي وتسليط الضوء على مسألة وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات والمعاهد الاكاديمية في الولايات المتحدة. وافاد ان المجموعة اتفقت على مواصلة اللقاءات الدورية ضمن آلية الحوار الاستراتيجي وتكثيفها، خصوصا تلك التي تعقد بشكل افتراضي عبر وسائل التواصل المرئي والمسموع لتخطي ما فرضته جائحة كورونا من معوقات.

واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على العمل لكيلا تؤثر تداعيات الجائحة سلبا على وضع طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية.

