سفارة فلسطين تلقت التعازي بوفاة عريقات

وطن النهار

استقبلت سفارة فلسطين لدى البلاد صباح أمس المعزين بوفاة امين سر منظمة التحرير وكبير المفاوضين د. صائب عريقات الذي توفي بفيروس كورونا. وقد تقدم عميد السلك الدبلوماسي لدى البلاد السفير السنغالي عبدالاحد إمباكي باحر التعازي للقيادة الفلسطينية حكومة وشعبا لوفاة عريقات، واصفا فقدان الراحل بالحدث «الأليم».

واشار الى ان السنغال كانت من أوائل دول الساحل التي تعترف بدولة فلسطين في منظمة التعاون الأسلامي، مستذكرا العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب أن لقب شيطان أريحا اطلق على الراحل د. صائب عريقات من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وذلك لشراسته في المفاوضات والحب الكبير الذي يكنه سكان أريحا للراحل الكبير.

وأضاف لقد فقدته الدبلوماسية الفلسطينية وسيترك فراغا كبيرا لرحيله، لكن هذه مشيئة الله.

وتابع طهبوب «أن الراحل كان أيقونة فلسطينية وستبقى ذكراه خالدة في وجدانه».

وأشار إلى أنه تابع منذ يوم أمس ردود الفعل على وفاة الراحل د. صائب عريقات، حيث كانت له مكانة كبيرة في أوساط المجتمع الدولي، وقد نعاه الكثير من السفراء الأميركيين السابقين والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بعد صدمتهم برحيله لأنهم جمعيا كانوا مقتنعين بأن الراحل كان يفاوض من منطق القوة والحق، مشيدا بالحضور الدبلوماسي الكبير في مقر السفارة لتدوين كلمتهم في سجل التعازي.

وأشاد طهبوب بدور الكويت في دعم القضية الفلسطينية، قائلا مهما تحدثنا عن الكويت فلن نوفيها حقها، مؤكدا ان الكويت صمدت في وجه كل الضغوطات التي تعرضت لها مقابل الحفاظ على مبدأها بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية الأولى، مترحما على سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي أسس وجذر هذه القضية في السياسة الخارجية وسمو الامير الشيخ نواف الأحمد الذي أكد أكثر مِن مرة منذ توليه مقاليد الحكم ان القضية الفلسطينية هي قضية الكويت المركزية وأن موقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولَم يتغير.

بدوره، تقدم السفير الاردني لدى البلاد صقر أبو شتال بأحر التعازي في وفاة المناضل والمفاوض د. صائب عريقات، وقال نعزي أنفسنا والشعب الفلسطيني وأسرة الفقيد.

دور مشهود

ومن جانبه قدم السفير المصري لدى الكويت طارق القوني باسمه وباسم جالية بلاده التعازي بوفاة عريقات في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية مشيدا بدور الفقيد الصلب في الدفاع على القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

من ناحيته، نعى سفير السودان لدى البلاد عبد المنعم أمين وفاة عريقات كأحد رموز الثورة الفلسطينية والمشهود له بمواقفه الصلبة في الدفاع عن حقوق بلاده وشعبه متمنيا استمرار القيادة الفلسطينية في نهجها وطريقة مفاوضاتها للحصول على حقوقهم. من ناحيته، قال السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة د. صائب عريقات، مشيرا الى انه جاء لتقديم التعازي بهذه المناسبة الأليمة. من جانبه، نعى السفير الجزائري لدى البلاد عبدالمالك بو هدو الفقيد وقال « تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة المغفور له د. صائب عريقات، واصفا اياه بـ «المناضل المغوار والمفاوض الشرس مدافعا عن وطنه وعن قضية الشعب الفلسطيني الذي وهب حياته دفاعا عن بلده.، مؤكدا ان بلاده ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق استقلاله وإقامة دولته عاصمته القدس.

بدوره، عزى السفير اليمني لدى البلاد البروفيسور منصور بن سفاع الامتين العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني بوفاة عريقات الذي قاد المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي في احلك الظروف وحقق نجاحات طيبة وبالتالي فان فقدانه خسارة كبيرة ولكن لا نستطيع الا القول لله ما اعطى، لله ما اخذ.

