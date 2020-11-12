السفير الهندي: نيودلهي صيدلية العالم

وطن النهار

أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج أن البشرية تواجه أزمة صحية كبيرة متمثلة في تفشي فيروس كورونا «Covid-19» لدرجة جعلت من الرعاية الصحية تحديا معقدا ولذلك تم اختيار قطاع الأدوية كموضوع للنقاش في مؤتمر التعاون الكويتي الهندي في مجال الصناعات الدوائية في إطار فعاليات «الهند المعتمدة على نفسها» لاستعراض ابرز إنجازات هذا القطاع الحيوي في بلاده والذي يبث التفاؤل ببوادره الإيجابية في الهند وبعض دول العالم، موضحا أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا تتحسن وتزداد في الهند بشكل ملحوظ بنسبة 92.69%، كما تستمر معدلات الوفيات في الانخفاض بنسبة 1.48% وهي أقل بكثير من المتوسطات العالمية. تحرز الهند أيضًا تقدمًا جيدًا في تطوير لقاحات لـ «COVID-19».

ولفت في مجمل كلمته التي القاها خلال المؤتمر الافتراضي عن التعاون الهندي- الكويتي في مجال الصناعات الدوائية، إلى أن بلاده لعبت دورا نموذجيا خلال جائحة «COVID-19»، من خلال إرسال الأدوية والإمدادات الطبية القيمة إلى العديد من البلدان، كما تطورت الصناعات الدوائية في الهند بشكل مكنها من أن تكون أحد الموردين العالميين في هذا القطاع، ولذلك يلعب منتجو وموزعو الأدوية الهندية دورًا حاسمًا في مكافحة تحدي «COVID-19».

وأشار إلى أن بلاده لعبت دورًا رائدًا في خفض كلفة الأدوية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، كما أن اللقاحات المصنوعة في الهند مسؤولة عن توفير ثلثي احتياجات أطفال العالم من اللقاحات اليوم، ولذلك يطلق على الهند اسم «صيدلية العالم»، فهي أكبر مورد للأدوية منخفضة الكلفة واللقاحات في العالم ؛ كما أنها من بين أكبر منتجي الأدوية من حيث القيمة والحجم، ولديها ثاني أكبر عدد من مصانع الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) في العالم. وأوضح أنه من المرجح أن تظل الرعاية الصحية في طليعة أولويات العالم لفترة طويلة، خاصة في أعقاب «COVID-19». في ظل هذا السيناريو، تواصل الهند أن تظل شريكًا موثوقًا به لن يوفر فقط إمدادات غير منقطعة من الأدوية الأساسية ولكن أيضًا يوفر المساعدة المطلوبة في شكل تبادل الخبرات الطبية والبنية التحتية للعلاج وبناء القدرات للدول الأخرى حول العالم

وتابع : في هذا السياق، اسمحوا لي أن أذكر برنامج Ayushman Bharat الرائد الذي أطلقته حكومة الهند في 2018 بإطلاق مخطط وطني رئيسي لحماية الصحة. ولا يزال أكبر برنامج للرعاية الصحية العامة في العالم يهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة مضمونة لملايين المواطنين الهنود في المستويات الأولية والثانوية والثالثة على أساس الاستحقاق.

وأضاف: لا تزال الميزة التنافسية للهند تكمن في مجموعتها الكبيرة من المهنيين الطبيين المدربين تدريباً جيداً، وبعضهم يخدم في دول مثل الكويت. الهند أيضا تنافس من حيث الكلفة مقارنة مع نظيراتها في آسيا والدول الغربية وتبلغ كلفة الجراحة في الهند حوالي عُشر مثيلتها في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية. تبرز الهند أيضًا بسرعة كوجهة للسياحة العلاجية وعلاج الأيورفيدا، حيث تجذب عددًا كبيرًا من الزوار كل عام بما في ذلك من دول مثل الكويت.

