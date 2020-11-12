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إطلاق خدمة توصيل البطاقات المدنية


أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة توصيل البطاقات المدنية اعتبارا من أمس الأربعاء. وقال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التوصيل وتبلغ رسوم خدمة توصيل البطاقة الواحدة دينارين ويضاف مبلغ ربع دينار لكل بطاقة إضافية لها نفس العنوان، ويمكن طلب الخدمة من خلال الدخول الموقع الالكتروني الخاص بتوصيل البطاقة (https://delivery.paci.gov.kw) والذي يتيح متابعة الطلب ومراحل توصيل البطاقة المدنية. وأوضح العسعوسي أنه سيتم توصيل البطاقات الجاهزة خلال يومي عمل من تاريخ تسليمها للشركة.


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