أمطار رعدية حتى يوم غدٍ

وطن النهار

شهدت البلاد منذ فجر امس الاربعاء امطارا رعدية على عموم مناطق البلاد وتفاوتت شدتها من منطقة لاخرى.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا حتى نهاية عطلة الاسبوع الحالية.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي إن تلك الأمطار تكون مصحوبة بنشاط في الرياح مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأموج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

ولفت البلوشي إلى استمرار فرص الأمطار حتى ظهر يوم غد الجمعة وتكون كميات الأمطار خفيفة الى متوسطة عموما وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، ومن المتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي مع الساعات المتأخرة من نهار الجمعة.

وأرجع حالة الطقس إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على سطح الأرض محملاً بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامنا مع وجود منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا مصحوبا بتيار هوائي شديد البرودة.

