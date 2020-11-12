الجاسم: تطوير تشريعات وآليات ورقابة البلدية

وطن النهار

شارك وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم في الاجتماع الـ23 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير التغيير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالله النعيمي ومشاركة وزراء البلديات إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف.

وقال بيان صحافي صادر من مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي أمس الأربعاء إن وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي قدموا خلال الاجتماع خالص التعازي والمواساة للقيادة السياسية والشعب الكويتي كافة بوفاة المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله- مستذكرين الجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه الأمير الراحل لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأعرب الوزراء الخليجيون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد معربين عن تمنياتهم الخالصة لسموهما بالتوفيق والسداد.

وناقش الوزراء الخليجيون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم إقرار عدة توصيات ومتابعة استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك ومشروع التوجيهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير تشريعات وآليات رقابة البلدية.

وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن تداعيات جائحة كورونا وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الجاسم عن خالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما أبدته من إعداد جيد وحسن الترتيب لهذا الاجتماع الذي عقد برئاستها وسط الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وأشاد الوزير الجاسم بدور الدكتور الحجرف وجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على الجهود المبذولة في تعزيز العمل البلدي المشترك.

