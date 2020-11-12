نقابة «المواصلات» تمنت اعتماد مكافأة «الصفوف الأمامية»

وطن النهار

أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة المواصلات ناصر العازمي بجهود وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، مثمناً للوزير موافقته الكريمة باعتماد صرف مكافأة للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية، وذلك خلال فترة جائحة كورونا المستجد والذين بذلوا كل طاقتهم وعرضوا أنفسهم وصحتهم وحياتهم للخطر في مواجهة هذا الوباء. وأضاف العازمي ان موظفي المواصلات أبدوا ارتياحهم باعتماد صرف مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس الموظفين بشكل ايجابي وأعطى لهم الحافز المعنوي على جهودهم ومواقفهم المخلصة تجاه بلدهم الغالي الكويت بكل كفاءه وإتقان . وزاد العازمي أن موظفي الوزارة لم يأل جهدا طوال تلك الفترة على التواجد في مقار عملهم في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة العالمية والتي أثرت على كل دول العالم بشكل مباشر. وأكد العازمي ان الوزير اثنى على حرص أعضاء مجلس إدارة النقابة واهتمامهم بحقوق الموظفين دون انتقاص مشددا على ان النقابة لن تدخر جهدا في تحقيق أهدافها في المحافظة على حقوق موظفي الوزارة.