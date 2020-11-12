«الجمارك» أحبطت محاولة لتهريب الحشيش والماريغوانا

وطن النهار

تمكن رجال جمارك الشحن الجوي من ضبط 677 غراماً من عشبة الماريغوانا المخدرة داخل 7 لفافات مغطاة بمادة شمعية، إضافة إلى قطعة حشيش تزن 100 غرام مخبأة داخل سماعات ستيريو، قادمة من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق إحدى شركات البريد الخاص. وفي الضبطية الثانية تم ضبط 5 (قطرات) تحتوي على زيت مخدر الماريغوانا، وكذلك عشبة الماريغوانا تزن 3 غرامات، قادمة من الدنمارك عبر البريد الحكومي. واحتوت الضبطية الثالثة على 7 أمبولات من مادة الماريغوانا المخدرة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية عبر شركة بريد أجنبية. أما الضبطية الرابعة فكانت عبارة عن 61 غراماً من عشبة الماريغوانا المخدرة، قادمة من بريطانيا عن طريق البريد الحكومي. وفيما يتعلق بالضبطية الأخيرة تمكن رجال جمارك الشحن الجوي من ضبط 800 غرام تقريباً من عجينة الكيميكال المخدرة، كانت قادمة من دولة الصين عبر إحدى شركات البريد الخاص. وقد تم عمل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم عمل محضر خاص بكل ضبطية، وإحالتها إلى الجهات المختصة. وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.