«فنية البلدي» وافقت على استحداث قسيمتي تخزين في العارضية

وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب وزارة الإعلام بشأن القسيمتين «293» في القطعة رقم 1، و«296» في القطعة رقم 2 في الشارع الإعلامي بمنطقة العارضية تخزين شرط إضافة الإتحادات الإعلامية والإلكترونية. وقال رئيس اللجنة د. علي بن ساير إن اللجنة أحالت للجهاز التنفيذي طلب أحد المواطنين إضافة نشاط كهرباء سيارات وتصليح للقسيمة «354» في منطقة غرب أبو فطيرة وذلك لتقديم تقرير مفصل، فيما وافقت على طلب تجديد قرار المجلس البلدي الخاص باحدى القسائم، كما تمت الموافقة على طلب إضافة مساحة ملك الدولة إلى أحد العقارات الخاصة في منطقة دسمان.