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وطن النهار

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«القوة الجوية»: الإخلاء الطبي لمرضى موفدين للعلاج بالخارج


قامت القوة الجوية الكويتية بعملية إخلاء طبي لعدد من المواطنين المرضى ومرافقيهم الموفدين للعلاج في الخارج من قبل وزارتي الدفاع والصحة في الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم تجهيز الطائرة التي أقلتهم التابعة للقوة الجوية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اضافة إلى الطاقم الطبي المختص من هيئة الخدمات الطبية بالوزارة بهدف رعاية المرضى أثناء رحلة عودتهم للبلاد. وأضافت المديرية انه تم فور وصول هذه الرحلة إلى البلاد القيام بإجراء كافة الفحوصات الطبية المقررة لركابها حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية وذلك من خلال الكوادر الطبية لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ووزارة الصحة. وكان في استقبال المرضى ومرافقيهم لحظة وصولهم إلى البلاد ظهر أول من أمس رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من ضباط القوة الجوية وهيئة الخدمات الطبية.


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