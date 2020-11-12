الغانم: العهد الدستوري عزز معادلة الاستقرار السياسي في الكويت

وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان العهد الدستوري وهو يدخل عامه الـ 59 عزز من معادلة الاستقرار السياسي في الكويت في محيط اقليمي كان على الدوام يشهد تقلبات وهزات سياسية وامنية.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ58 لوضع دستور دولة الكويت «ان يوم 11 نوفمبر من كل عام مناسبة لاستحضار حقيقة ان العهد الدستوري شكل على الدوام حصانة استراتيجية للكويت كدولة صغيرة وذلك عبر ترسيخ حياة سياسية داخلية نشطة وفاعلة ضمنت على الدوام وجود حراكات سياسية ومجتمعية تواكب تطور الانسان وتطلعه لحياة افضل».

وقال الغانم ان العهد الديموقراطي في الكويت عزز على الدوام المعادلة الاستثنائية بين شرعية حكم راسخة ومشاركة شعبية فاعلة ونشطة ما أشاع على الدوام أجواء الاستقرار في الكويت على المدى الطويل.

ودعا الغانم الكويتيين الى الاحتفاء دوما بهذا العهد وبدستور عام 1962 وتذكر عطاءات جيل المؤسسين من اعضاء المجلس التأسيسي الى النخب السياسية ودوائر صنع القرار انذاك ودورهم المشهود في تدشين العهد الدستوري.

واختتم الغانم تصريحه قائلا: «نسأل الله في هذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها الغالي من كل شر ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وان يسدد على درب الازدهار والتقدم خطاها».

