المنفوحي: 5 فرق لرصد الإعلانات المخالفة

وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة المشتركة لانتخابات مجلس الأمة 2020 مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن الغرامات المقررة بشأن اقامة اعلانات مخالفة حيث ستتراوح من 1000 دينار حتى 3000 دينار شاملة لكلفة الازالة، داعيا المرشحين الى مراعاة عدم المخالفة تجنباً لفرض هذه الغرامات.

واشار المنفوحي خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده صباح أمس بحضور ممثلي وزارة الداخلية والمفوضية الأهلية للديموقراطية وجمعية الشفافية ونواب المدير العام لشؤون قطاع المحافظات لمناقشة المهام والاعمال المنوطة بلجنة الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في الخامس من ديسمبر المقبل،الى انه سيتم تشكيل 5 فرق ميدانية موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس. وأوضح المنفوحي أن عمل اللجنة المشتركة في انتخابات مجلس الأمة 2020 سوف يكون أقل من الأعمال التي تمت في انتخابات مجلس الأمة السابقة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اثر جائحة «كوفيد-19» المستجد وضرورة الاخذ بكل التدابير والاجراءات الاحترازية الداعمة للمنظومة الصحية في التصدي لهذا الوباء. ولفت الى أن الفرق الخمس الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات الست ستقوم ميدانيا بمتابعة ورصد كل الانشطة طوال فترة الانتخابات سواء قبل او بعد يوم الاقتراع الى جانب ازالة اي مخالفة تخص اعلانات الانتخابات واعلانات المرشحين في جميع المواقع خلال الفترتين الصباحية والمسائية وازالتها فوراً، مشددا في هذا الخصوص على الالتزام بأحكام القانون وأنها ستقوم على الفور بازالة أي اعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام تكاليف عملية الازالة بالاضافة الى تحرير محضر اثبات مخالفة بالواقعة التي يتم ضبطها من قبل الفريق الرقابي.

وأشار الى أن الفرق الرقابية في بلدية الكويت ستقوم بالتأكد من نظافة المدارس والشوارع المؤدية لها والساحات فضلا عن التأكد من وجود المعقمات والوسائل الوقائية أثناء عملية الاقتراع حفاظا على سلامة المقترعين والعاملين في جميع مراكز الاقتراع. وطالب المنفوحي مسؤولي الفرق الخمس برفع تقرير أسبوعي بشأن الاعمال الرقابية المنجزة اثناء فترة الانتخابات البرلمانية وتقديم الخدمات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية والتأكد من مدى الاشتراطات الصحية وتطبيق قرارات السلطات الصحية، فضلا عن الزام العاملين في الجهات الحكومية بالزي الخاص بالجهة التي يعملون بها.

