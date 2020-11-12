«استشارية الانتخابات»: مراعاة الاشتراطات والضوابط الصحية

وطن النهار

قال وكيل محكمة التمييز ورئيس اللجنة المستشار اسحق حسين الكندري بان اللجنة الاستشارية المشرفة على انتخابات اعضاء مجلس الامة 2020 قامت بعقد اجتماعها الثاني في معهد الكويت للدراسات القضائية لمتابعة استعدادات الوزارة لاجراء العملية الانتخابية حيث اكدت اللجنة على ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات والضوابط التي اوصت بها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما اكدت اللجنة على ضرورة اتمام العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في 5 ديسمبر 2020 وفق اعلى معايير الشفافية كما هو متبع في جميع الانتخابات السابقة كما شرعت اللجنة في تسمية رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسة والاصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط كما اطلعت على الجهود التي قامت بها وزارة العدل وجميع الجهات الاخرى المعنية في تجهيز واعداد مقار اللجان الانتخابية بما يكفل التباعد الاجتماعي ودون اخلال بالضوابط المرعية عند ادلاء الناخب بصوته. واثنى المستشار الكندري على سير عمل اللجنة وما قامت به من اجراءات واستعدادات في اطار اشرافها على سير العملية الانتخابية مثمنا الجهود التي يبذلها جميع اعضاء اللجنة وموظفي الوزارة في سبيل انجاح هذا العرس الديموقراطي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد متمنيا لهم التوفيق والسلامة.

