الكندري بحث الانتخابات مع ممثلي «الصحافيين» و«النزاهة» و«الشفافية»

وطن النهار

التقى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري، بحضور مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد ناصر عيد بوصليب، رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد العتيبي وعضو جمعية الصحافيين جاسم كمال وعضو جمعية الشفافية رشيد البراك.

ورحب العميد الكندري، بضيوفه ونقل لهم تحيات القيادة العليا بوزارة الداخلية، وأعرب عن شكره وتقديره لإسهامات جمعيات «نزاهة والصحافيين والشفافية» ودورها البناء في خدمة المجتمع.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آلية مشاركتهم في سير العملية الانتخابية سعيا لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الأمة 2020. وشكر ممثلو الجمعيات وزارة الداخلية على سرعه تفاعلها مع قرار مجلس الوزراء ومساندتها لعملهم لكي تؤدي المسؤوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه، مثمنين الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في المحافظة على امن الوطن، متمنين أن تخرج العملية الانتخابية بما يليق وصورة الكويت الحضارية.

