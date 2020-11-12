الداهوم يتقدم بطعن ضد قرار شطب من سجل المرشحين

وطن النهار

أعلن النائب السابق بدر الداهوم أنه سيطعن على قرار شطبه من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020.

وقال: أوجه رسالة لجميع الحريصين ولا سيما في الدائرة الخامسة، تسلمت قرار شطبي من الانتخابات، مع العلم أن وزارة الداخلية هي من سبق أن أعطتني قبل 3 سنوات وأكثر كتاباً يدل على أنه لا يوجد في حقي أي قضية وملفي لديهم سليم، واستخرجت من وزارة الداخلية قبل شهر ورقة تثبت أنه لا توجد عليّ أي أحكام، وورقة أخرى من محكمة الاستئناف والنائب العام ضرار العسعوسي بأنه لا يوجد علي أي قضية، وكذلك صحيفة الجنائية لدى وزارة العدل سليمة، ولا يوجد بحقي أي قضية مدان فيها، لذلك سأطعن بهذا القرار لأنه مجحف في حقي وخالفت وزارة الداخلية بيانها بأن من لديه رد اعتبار فلن يشطب من الانتخابات، وهذا اجحاف بحقي وظلم، وسأتخذ جميع الاجراءات باذن الله بسرعة».

