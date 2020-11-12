الكويت وإيطاليا.. تعاون في الدفاع ومكافحة الإرهاب

وطن النهار

عقد الحوار الاستراتيجي الأول بين الكويت وايطاليا امس برئاسة وليد الخبيـزي - مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا عن الجانب الكويتي، ومارينا سيريني - نائب وزير الخارجية لشؤون الشـرق الأوسط في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدى ايطاليا عن الجانب الايطالي، وبمشاركة الشيخ عزام المبارك - سفير الكويت لدى جمهورية ايطاليا، وكارلو بالدوتشي سفير ايطاليا لدى الكويت، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

تم خلال الحوار التأكيد على متانة العلاقات المتمـيزة التـي تربط الكويت بايطاليا الصديقة والممتدة لأكثر من 56 عاماً، وتناول الجانبان سبل تعزير التعاون الثنائي في المجالات التالية: التعاون الصحي (مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد) - التعاون الأمني والعسكري- التعاون الاقتصادي والاستثماري، كذلك بحث الجانبان مستجدات ملف الكويت لاعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن.

وقد اعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز حجم التبادل التجاري البالغ 1.6 مليار يورو لعام 2018، وبما يعكس العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، وتم التأكيد على اهمية دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وبهذه المناسبة وقع بنك الكويت الوطني وشركة SACE الايطالية، على مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي، كذلك وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة تفاهم مع شركة PROMOS ITALIA بشأن اقامة حوار اقتصادي للقطاع الخاص. وأثنى الجانبان على مستوى التعاون العسكري بين البلدين، وحجم مشاريع التعاون في هذا المجال الحيوي والمهم، كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب.

وأشاد الخبيزي بالأنشطة الثقافية للسفارة الايطالية في البلاد، وعلى رأسها الأسبوع الايطالي الذي تقيمه السفارة بشكل دوري.

وبحث الجانبان آخر التطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية، واستعرض الخبيزي مواقف الكويت حيال المستجدات الطارئة على المشهد السياسي في الاقليم، وأوضحت كذلك مارينا سيريني موقف بلادها ازاء القضايا الدولية والاقليمية، كما تم تناول جهود الكويت في المساهمة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي عصفت بالعالم اجمع، وضرورة وضع اولويات للقضايا الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتداعيات وباء «كوفيد -19» وقد عبر الجانب الايطالي عن بالغ تقديره لمساهمة الكويت في دعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء في الجمهورية الايطالية.

واكد الخبيزي في ختام الحوار الاستراتيجي الكويتي - الايطالي ان الكويت تدعم ايطاليا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على اهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان وصول اللقاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الى الدول الأقل نمواً.

يذكر بأنه ستعقد اجتماعات فنية لاحقة منبثقة عن الحوار الاستراتيجي تشمل قطاعات الطاقة والانشاءات والخدمات وكذلك الصحة والثقافة والسياحة، وذلك لتبادل وجهات النظر والخبرات الفنية والاستفادة من تجارب البلدين في مختلف المجالات.

