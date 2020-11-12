حوار كويتي - فرنسي ينطلق اليوم عبر «الاتصال المرئي»

وطن النهار

تنطلق النسخة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الفرنسي الكويتي بين وزارتي الخارجية الفرنسية والكويتية، اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي وسيترأسها مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة اوروبا والشؤون الخارجية، كريستوف فارنو عن الجانب الفرنسي.

وبهذه المناسبة اشارت آن كلير لوجندر، سفيرة فرنسا إلى الكويت الى ان «هذا التسلسل الاستراتيجي مهم وسيمكن من رسم خارطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين للعام المقبل، وهو عام حاسم يصادف الذكرى الستين لاستقلال الكويت والصداقة الفرنسية الكويتية».

وقالت سيتم خلال هذه المشاورات السياسية، تناول قضايا التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الفرنسية في خطط تنويع الاقتصاد الكويتي وتعميق العلاقات في مجالات التعاون الصحي والثقافي والتعليمي. كما سيتم بحث قضايا التعاون في مجالي الأمن والدفاع،

