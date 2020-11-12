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«نزاهة» و«المحاسبة» وقعا مذكرة

فايز الزعل
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الخميس 12 نوفمبر 2020

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وديوان المحاسبة مذكرة تعاون مشترك ومساعدة متبادلة من اجل تحقيق رقابة فعالة للحد من التعديات على المال العام وتعزيز قدراتهما في مكافحة الفساد باعتبار ما بينهما من اهداف مشتركة.
وأكدت نزاهة في تصريح صحافي ان ان الطرفين اتفقا على تنسيق التعاون والجهود فيما بينهما في مجالات العمل المشتركة فى عدة مجالات اهمها متابعة التنسيق الاداري والتنظيمي بشأن تلقي واستلام اقرارات الذمة المالية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية من موظفي ديوان المحاسبة، وقيام الهيئة والديوان باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمكافحة الجرائم المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية.


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