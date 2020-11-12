الإبراهيم: تفعيل المشاركة الإيجابية بين الشباب للإسهام في خطة التنمية

وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة الاشرافية العليا على مشروع «كفو» المستشار في الديوان الأميري الدكتور يوسف الإبراهيم ان ملتقى كفو السنوي الرابع سيناقش ما بين 12 و16 ديسمبر المقبل عبر منصة «زووم» انجازات الكفاءات الشبابية الكويتية.

وقال المستشار الإبراهيم في بيان صحافي ان «كفو» كمنصة الكترونية تهدف الى خلق قنوات تسهل عملية التواصل بين هذه الكفاءات لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في تحقيق الرؤية التنموية للبلاد.

ودعا الشباب إلى المشاركة في الملتقى لتشجيع الكفاءات وتفعيل المشاركة الإيجابية بين الشباب لابتكار حلول تواكب متطلبات الوضع الحالي.

وحرص الابراهيم على نقل رؤية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برعاية الشباب والاستمرار على النهج نفسه في تمكين الشباب واشراكهم في تنمية الوطن.

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي للمشروع الدكتورة فاطمة الموسوي وفق البيان إن مشروع «كفو» بسبب الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا وحالة الحزن التي خيمت على البلاد لوفاة المغفور له بإذن الله سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد فقد تم تأجيل الملتقى الى شهر ديسمبر.

واكدت الموسوي أن دور مشروع «كفو» مهم الآن في تعزيز التواصل بين الكفاءات الوطنية وخلق روح التكاتف لتنمية البلاد داعية الجميع للتسجيل في منصة كفو والاستفادة من مميزاتها.

وذكرت أن الملتقى يتضمن حلقات نقاشية بين كفاءات من مختلف المجالات في الكويت وفقرات خاصة لعرض قصص نجاح كفاءات مميزة محلية وعالمية كما سيتم الإعلان عن اجندة كفو لهذا العام 2020-2021.

وافادت ان فريق كفو يرحب بمشاركة الجميع بكل فعالياته مبينة أنه ستتم متابعة المتقدمين من خلال الموقع والتواصل معهم لتأكيد حضورهم بناء على عدد المقاعد الافتراضية المتوفرة.

يذكر ان مشروع كفو يعد احد انجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب تلبية لتوجيهات صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- بالاهتمام بالشباب وأهمية دورهم البناء في خدمة الوطن.

