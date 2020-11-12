العوضي: المكفوفون تفوقوا تعليمياً رغم صعوبات جائحة «كوفيد - 19»

وطن النهار

أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، ان الطلبة المكفوفين تمكنوا من تحقيق التفوق في التعليم بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، مشيرة الى انهم استطاعوا المثابرة في مسعاهم للوصول الى هدفهم الكبير في انهاء مرحلة دراسية فاصلة في حياتهم ومفترق طرق لتكوين شخصياتهم ورغباتهم المستقبلية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامه نماء للزكاة والتنمية المجتمعية صباح امس في مركز التأهيل المهني بمنطقة السالمية تحت رعايتها ورئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور بمشاركة جمعية المكفوفين الكويتية ومعهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية، لتكريم كوكبة من الطلبة المكفوفين. وقالت العوضي ان «التفوق ليس بغريب عن اصحاب الهمم الذين مازالو يضربون لنا اروع الأمثلة للاصرار والحماس والنجاح والعزيمة، مؤكدة انها على ثقة بأن القادم افضل وسيبدعون كما ابدعوا وسينجزون لأن العزيمة وروح التحدي اقوى من اي عامل آخر، معربة عن تمنياتها بالنجاح في حياتهم القادمة، متوجهة بالشكر والثناء لكل الداعمين الذين بذلوا كل الجهود لكي نصل الى ما نحن عليه اليوم».

