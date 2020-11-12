وأيضاً.. لن ننتخب!

آراء

قبيل انتخاب أعضاء مجلس الأمة الأخير وبالتحديد بتاريخ 28/10/2016، كتبت مقالا بعنوان «لن ننتخب»، معبرا فيه عن موقفي الرافض للمشاركة في العملية الديموقراطية المملة والصورية، متأثرا في ذلك ومقتنعا بآراء الخبير الدستوري المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح الذي كنا نستمتع بجرأته وأمانته العلمية. فقد أبدى لنا المرحوم ذات يوم رأيه الواقعي في الديموقراطية الكويتية قائلا «ان مجلس الأمة في أحسن حالاته لا يعدو الا أن يكون جهة استشارية، تقدم المشورة للحكومة، وان العلاقة فيما بينه وبين الحكومة هي العلاقة بين الهواة والمحترفين، وأن امكانية الحكومة بأجهزتها الاستشارية تفوق كثيراً امكانية مجلس الأمة، ولا سيما في مجال صياغة التشريعات المتنوعة، وانه لا يمكن أن تكون لدينا ديموقراطية حقيقية من دون أحزاب لها برامجها الموضوعية والعلمية..». وخاطبنا المرحوم د. عثمان افتراضيا عبر المقال المشار اليه وقلنا له نعم، في حقيقة الأمر طوال الفترة السابقة من عمر المجلس لم نرصد تشريعاً واحداً مدروساً خرج من رحم المجلس رغم أنف الحكومة، بينما في المقابل شهدنا الأجواء الانتخابية المعززة للطائفية والقبلية!! وقلنا كذلك نعم يا دكتور عثمان صدقت، فليست هذه الديموقراطية التي نطمح اليها، وليس بهذه الطريقة يشارك الشعب في الحكم. وقلنا نعم يا دكتور عثمان نشاركك الرأي في أن مجلس الأمة بلا أنياب وأن تنقيح بعض مواد الدستور أصبح ضرورة، ليشارك الشعب في الحكم مشاركة حقيقية فعالة ومسؤولة.. والا لن ننتخب! اليوم وبعد مرور أربع سنوات، زاد ايماننا بمقاطعة الانتخابات القادمة، وذلك بسبب المستجدات التي طفت على السطح والمتعلقة بملف تزوير الجناسي وازدواجيتها! تصريحات خطيرة شبه مؤكدة في هذا الصدد، صدرت من بعض المسؤولين والمرشحين الحاليين أمام مسمع ومرأى من الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاهها، ولم تنفها بذات الوقت! فكيف ننتخب نوابا للأمة مع وجود أسماء بعض المزورين والمزدوجين في جداول الناخبين ؟ وهل يعتبر النائب في هذه الحالة ممثلا لارادة الأمة الحقيقية؟! ألم تكن اقامة دعوى الطعن بصحة جداول الناخبين ووقف السير في اجراء الانتخابات مؤقتا لحين الفصل فيها، أولى من المشاركة فيها؟ نكاد نجزم بأنه اذا لم ننته من هذا الملف الأيديولوجي الأمني الحساس، فلا أظن أننا سننجح يوما ما في أن نحصل على الأغلبية النيابية المطلوبة لتنقيح الدستور، وسيتحول مجلسنا هذا الى مكتب للمشورة، وستستشار الأمة بالقرار بدلا من أن تشارك فيه!! فهل هذا هو ما اتفق عليه حاكم الكويت وشعبه قبيل وضع الدستور عام 1962 أم أن ثمة اتفاقا جديدا قد حصل؟! فلنسم اذن الأمور بمسمياتها الحقيقية!! اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.