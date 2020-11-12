نريد نواباً صادقين في شعاراتهم

آراء

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس امة 2020 وهذه الانتخابات قد تكون الاولى في تاريخ الكويت البرلماني اذا سوف تنعقد في ظل ازمة «كورونا» دون ندوات انتخابية ودون مقار ودون دواوين يتم فيها رؤية المرشحين ومناقشتهم كما جرت العادة طوال السنين الماضية، حقا سوف تكون انتخابات بسيطة وهادئة وفاترة ولا عزاء للمرشحين الجدد ليس لانهم غير اكفاء ولكن الظروف الصحية منعتهم من التواصل مع الناس ومعرفتهم بهم ولنكن اكثر صراحة هناك بعض الناخبين يقولون بصراحة «اذا المرشح ما زارنا في ديواننا وشفناه لن نصوت له» هذا الاسلوب كان واقع الحال في كل الانتخابات السابقة حيث سوف تكون حظوظهم شبه معدومة بوجهة نظري الشخصية. على كل حال، شاهدت مقابلة تلفزيونية لاحد النواب السابقين من مجلس 99 يقول انه عندما كان هناك نائب في ذلك الوقت وكان يجلس بجواره احمد الربعي ومشاري العصيمي وخلفه وليد الجري وفي اقصى اليسار عبدالله النيباري ومن خلفهم مسلم البراك وفي الامام أحمد السعدون ويؤكد بانهم كانوا رجال دولة يخرعون اذا تحدثوا بقاعة عبدالله السالم بكل وطنية واخلاص بغض النظر لتوجهاتهم السياسية. حقيقة اتفق جملة وتفصيلا مع هذا الكلام حيث إننا نحن كناخبين كويتيين نود رؤية نواب في المجلس القادم يكونون تكنوقراط ورجال دولة في نفس الوقت خطهم الوطني واضح وأن يكونوا معارضين للفساد وناصحين للقيادة وهمهم الاول والاخير خدمة الوطن والمواطن، نريد رؤية نواب في المجلس القادم يشبهون د . احمد الخطيب في معارضته الراقية ادبا وخلقا نريد نواباً مثل عبدالله النيباري - شفاه الله - الذي كان شغله الشاغل في ذلك الزمان مصلحة الوطن بالدرجة الاولى وكان معارضا شرسا يدافع عن اموال الكويتيين ضد سراق المال العام . نحن نطالب السادة المرشحين بأن يكونوا صادقين في اقوالهم لكي يكونوا صادقين في أفعالهم ولابد لهم من الاتعاظ والأخذ بما حصل في المجالس السابقة من حل ومعرفة مدى تأثير التأزيم وعدم التكامل بين السلطتين والاستجوابات الكثيرة التي نادى بها الاعضاء السابقون ومنها ما هو نافع ومفيد ومنها ما هو موجود لخدمة المصلحة الشخصية فقط، فتذبذب العلاقة بين السلطتين اصبح مدعاة للحيرة والريبة في نفس الوقت، اتمنى الرسالة قد وصلت للجميع.