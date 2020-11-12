في الذكرى الثامنة والخمسين لصدور الدستور

آراء

تمر علينا الذكرى الثامنة والخمسون لصدور الدستور الكويتي الذي صادق عليه أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم -طيب الله ثراه- في 11 نوفمبر 1962، والدستور هو القانون الأعلى الذي يستوي على القمة في مراتب الأدوات التشريعية في الدولة، إذ يرسي الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ما يتعين دوماً النزول على أحكامه وتغليبها على سائر القوانين. كما ان الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص صراحة في المادة 29 منه على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو الدين» وهو النص المتمم لما جاء بالمادة 7 من الدستور التي تنص على ان «العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع»، وللمادة 8 التي تنص على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ولما كان مبدأ المساواة لدى القانون -وفقاً لما نصت عليه المادة 29 سالفة البيان- يعد ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزاناً للعدل والانصاف، وقيداً في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم احداً شيئاً من الحقوق، ولا يقيل احداً من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الامرين موضعاً خاصاً، أو يمايز بينهما، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وغاية هذا المبدأ صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز واشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار اصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين اصحابها، دالاً الدستور على انه قصد بذلك أن يحيا المواطن في الدولة حياة ملؤها الأمن والطمأنينة، وينعم فيها مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات، في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة، قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع.