سمو الأمير لرجال الإطفاء: طبِّقوا القانون على الكبير والصغير

الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى تطبيق القانون على الكبير والصغير.

ووجه سموه خلال زيارته أمس رئاسة قوة الاطفاء شكره للاطفائيين على الجهود الكبيرة التي يقومون بها بالتنسيق مع أجهزة الدولة لمكافحة وباء كورونا.

وقال سموه في كلمة ارتجالية لرجال الاطفاء: «أنتم تحديتوا بالعزيمة والإصرار وواجهتوا هذا الخطر المتمثل بجائحة كورونا والتي اصابت أكثر من 300 شخص بالاطفاء أصيبوا في هذا الأمر ولكن رغم ذلك تحدوا الشيء هذا وراحوا وكافحوا وعملوا على مدار الساعة انا مو بس هذي الحقيقة اللي لفتت انتباهنا في الأزمة في اللي قبل الحرائق التي حصدت الأرواح أنتم منقذين الأرواح أنتوا منقذين أرواح وأملاك الكويتيين والمقيمين كلهم قمتم خير قيام وهذا الجهاز قوة الإطفاء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويعينكم على مسؤوليتكم وهو العزيز الحكيم والله يوفق الجميع لما فيه خدمة وطننا إن شاء الله للمواطن والمواطنين وفقكم الله.. نطلب من الله الحماية لكم من كل خطر ومكروه إن شاء الله.. شاكرين لكم كل الشكر والتقدير».

ووجه سمو الامير حديثه الى رئيس قوة الاطفاء الفريق خالد المكراد بعد أن قدم لسموه نسخة من قانون الاطفاء الجديد متعهدا بتطبيق جميع مواده بالقول: «طبق القانون على الكبير والصغير».

فرد المكراد على سموه بالقول: «الكبير والصغير أبشر طال عمرك».

وألقى سموه كلمة خلال الزيارة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري اليوم زيارة قوة الإطفاء العام لالتقي برجالها الأوفياء الذين يحملون على كاهلهم بكل جسارة مسؤولية نجدة المواطنين والمقيمين عند الشدائد والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة فلقد أثبتوا تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم رغم ما يتعرضون له من خطر شديد متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية فلهم منا بالغ الثناء لكل ما يقدمونه.

واضاف سموه: وفي هذا المقام فإننا نستذكر ببالغ الفخر حرص سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- على دعم وتطوير هذا الصرح الوطني مؤكدين السير على نهجه الحكيم.

وقال سموه: ولا يفوتني الإشادة بما قام به رجال الإطفاء البواسل من جهود كبيرة وتعاون بناء وتنسيق تام مع مختلف الجهات الرسمية والتطوعية في البلاد لمواجهة وباء «كورونا» وما قدموه من خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين أثناء فترات الحظر ساهمت بشكل فعال في الحد من انتشار الوباء وكانت محل ارتياح وتقدير الجميع.

واعرب سموه عن شكره وتقديره لقوة الإطفاء على ما يسطرونه من تضحيات جسام للقيام بمهامهم الإنسانية التي لا تخلو من المخاطر مقدرين جهودهم الدؤوبة في نشر التوعية للقواعد الأساسية للسلامة وتطبيق إجراءاتها الوقائية.

وأكد سموه توفير كل الجهد في سبيل تطوير كفاءة وقدرات هذه المؤسسة الوطنية وتزويدها بأحدث المعدات لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه داعين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي الكويت ليظل ينعم بالأمن والطمأنينة.