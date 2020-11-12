صاحب السمو يعزي ملك البحرين بوفاة خليفة بن سلمان: نستذكر مواقفه المشرفة

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المنامة - «كونا»: أعلنت مملكة البحرين امس وفاة رئيس وزرائها الامير خليفة بن سلمان آل خليفة في الولايات المتحدة الاميركية فيما قدمت الكويت تعازيها مذكرة بمواقف الراحل المشرفة تجاه الكويت والمواطنين الكويتيين. وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد وللأسرة المالكة وللشعب البحريني بوفاة الأمير خليفة، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين قد فقدت برحيله أحد أبنائها الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم وساهموا في نهضته وتطوره عبر مسيرة حياته الحافلة بالعطاء كما استذكر سموه مواقف الفقيد المشرفة تجاه الكويت والمواطنين الكويتيين إبان فترة الاحتلال العراقي والتي ستظل ماثلة في ذاكرتهم مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الملك حمد والأسرة المالكة والشعب البحريني جميل الصبر وحسن العزاء. ونعى الديوان الملكي البحريني امس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح امس في مستشفى «مايو كلينك» بالولايات المتحدة الأميركية. وقالت وكالة الانباء البحرينية «بنا» ان الملك حمد أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم.