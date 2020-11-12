الكويت تدين الهجوم الجبان على «مقبرة الخواجات» في جدة

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دانت الكويت بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وأدى الى إصابة عدد من الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس إن هذه الاعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تمثل صورا لبشاعة العنف والتطرف والغلو وتخالف جميع الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.

وأكدت تضامن الكويت التام وتأييدها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وكانت مصادر سعودية أفادت امس بوقوع حادث أمني في مقبرة مخصصة لغير المسلمين تسمى مقبرة الخواجات في مدينة جدة.

وذكرت إمارة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح امس التحقيق بحادثة اعتداء وقعت أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة، نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

يأتي ذلك فيما صدر بيان عن سفارات أوروبية وسفارة أميركا جاء فيه نشكر السعوديين الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة، وندعم السلطات السعودية في تحقيقاتها وملاحقة مرتكبي اعتداء جدة. وكانت وكالات أنباء أفادت أن انفجار أدى لوقوع إصابات بين عدد من الأجانب، في حين أفيد عن أن الأمن ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة.

ويعود عمر مقبرة الخواجات إلى نحو 5 قرون، حيث يدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود بريطانيين وبرتغاليين.