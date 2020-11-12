الداهوم والهاشم ودشتي يطعنون بقرارات شطبهم

الأولى

حالة من الربكة خيمت على المشهد الانتخابي امس اثر القرارات غير المسببة بشطب المرشحين، والتي لم تعلن عبر وسائل الاعلام، بما فتح المجال لانتشار الاشاعات واطلاق قوائم ملفقة باسماء مرشحين ونواب مشطوبين. وقال مرشح الدائرة الرابعة بدر الداهوم انه تسلم امس قرار وزير الداخلية بشطبه دون اسباب مذكورة، لافتا الى انه قد استخرج قبل شهر كتبا من وزارة الداخلية والنائب العام تثبت عدم وجود قضية في حقه، وكذلك صحيفته الجنائية في وزارة العدل خالية من وجود قضية مدان فيها.

واكد الداهوم انه سيطعن امام القضاء في قرار شطبه الصادر من وزير الداخلية لانه قرار مجحف وظالم، وفيه مخالفة لبيان وزارة الداخلية الذي قيل فيه بعدم شطب من رد له اعتباره. من جهته، أكد النائب سعدون حماد استمراره في الترشح للانتخابات، مطالبا وزارة الداخلية باعلان اسماء المشطوبين اسوة بانتخابات 2016 وعدم الاكتفاء بالاتصال الهاتفي على المرشحين، من اجل قفل باب الاشاعات ونشر قوائم ملفقة تضر المرشحين الذي سببته الداخلية بسبب الاكتفاء بالاتصال.

وذكر حماد انه في 2016 اعلنت الداخلية جميع المشطوبين وذهبت للمحكمة والغي الشطب، متسائلا: لماذا اختلف الاجراء الان ولا تنشر الاسماء؟!

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة ابراهيم دشتي انه تلقى قرار وزارة الداخلية بشطبه من الترشح لانتخابات مجلس الامة دون تسبيب للقرار المعيب، إذ لا توجد بحقي أي قضايا جنائية تخل بشروط الترشح وخاصةً قضايا مخلة بالامانة والشرف. وأضاف: سوف نطعن بالقضاء على هذا القرار المجحف والذي لايستند للدستور والقانون. بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة صلاح الهاشم: استلمت قرار شطبي من الترشح خاليا من الاسباب، وحين سألت عنها اخبروني ستعرفها عند الذهاب للمحكمة وهو امر مخالف للقاعدة القانونية الادارية.