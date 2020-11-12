«KIB»؟ : 49.4 مليون دينار الإيرادات التشغيلية في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيقه إيرادات تشغيلية بلغت 49.4 مليون دينار كويتي تقريباً خلال تسعة الأشهر المنتهية من العام 2020، وجاءت هذه النتائج على الرغم من الظروف الراهنة في القطاع الاقتصادي واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد جراح الصباح: لقد أظهرت النتائج نمو أصول KIB بـنحو 253 مليون دينار وبنسبة 10% وصولاً إلى 2.68 مليار دينار مقارنة بـنحو 2.43 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2019، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 255 مليون دينار وصولاً إلى 2.00 مليار دينار مقارنة مع 1.75 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نمواً بنسبة 15% بالإضافة إلى نمو حجم محفظة الاستثمارات (الصكوك ذات الجودة العالية) بنحو 57 مليون دينار. ومن جانب آخر، نمت حسابات المودعين بنحو 200 مليون دينار وبنسبة 15% وصولاً إلى 1.58 مليار دينار مقارنة بنحو 1.38 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 262 مليون دينار.

كما أضاف الجراح أنه: على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي نشهدها منذ بداية العام الحالي، إلا أننا استطعنا بفضل من الله ثم جهود موظفينا وثقة عملائنا ومساهمينا من الاستمرار في أداء مسؤولياتنا والتعامل باحترافية مع تقديم خدماتنا المصرفية على أكمل وجه، ما ساعدنا على تحقيق النتائج المالية خلال الربع الثالث من هذا العام وشجعنا على مواصلة السعي نحو تحقيق النتائج والأداء بشكل أفضل.

وأكد الجراح في الوقت ذاته أن KIB يتبع سياسات تحوطية حصيفة لإدارة المخاطر، وأنه مازال يسعى نحو تحقيق نمو في مؤشراته المالية بما في ذلك رأس المال خلال الربع الثالث من العام 2020، إلى جانب تفاؤله بتحسن المركز المالي للبنك بالتزامن مع بدء استئناف تحصيل أقساط كل من التمويلات الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية التي كانت قد توقفت قبل ستة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الجراح: أملنا وثقتنا كبيرة بالقيادة الكويتية الجديدة بقيادة سمو أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين، الشيخ مشعل الأحمد -حفظهما الله- وأعانهما على إكمال مسيرة التطوّر والتنمية في البلاد.

تصنيف +A

وقد أشار الجراح إلى أنه قد قامت وكالة التصنيف العالمية فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) للبنك عند +A وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند -bb مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020، ما يعكس متانة مركزه المالي، وكذلك استراتيجية النمو السليمة التي يتبعها.

كما أن تقرير فيتش ذكر بأن النظرة المستقبلية المستقرة لـ KIB تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت. في حين أن مخاطر السيولة لدى KIB مازالت تحت السيطرة، وذلك بفضل إدارة البنك المؤهلة والتي تتمتع بخبرة مصرفية محلية، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية التي وضعها البنك والتي أثبتت أنها متجهة نحو النمو المحلي.

استقرار مختلف المؤشرات

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين: لقد سجل KIB خلال الربع الثالث من العام 2020 نمواً ملحوظاً في مركزه المالي حيث ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة في 30 سبتمبر 2019 وصولاً إلى 2.68 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من هذا العام. من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2020 بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما أن نسب التوزيعات على حسابات المودعين سجلت عوائد سنوية جيدة بنهاية الربع الثالث من هذا العام. وتم إيداع الأرباح في حسابات السادة المودعين فور إعلان النتائج المالية.

مضيفاً أن KIB بذل الكثير من الجهود المتفانية في سبيل المحافظة على نمو مؤشراته المالية ومحفظته الاستثمارية وبالتالي المحافظة على رأسماله، حيث واصل البنك الإصدارات ذات الجودة العالية تماشياً مع خطط نموه الاستراتيجية التي تمكنه من التغلب على التحديات المختلفة وإدارة المخاطر المحتملة.

كما حصل KIB على موافقات الجهات الرقابية لإصدار صكوك الشريحة الثانية من رأس المال المساند بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى بهدف تعزيز قاعدة رأسماله، حسب تعليمات بازل 3.

إضافة لذلك، حصل KIB أيضاً على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال النهائية لإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، حيث يأتي هذا الإصدار وهو الأول من ضمن برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. يهدف هذا الإصدار بشكل أساسي إلى تعزيز وضع السيولة بشكل عام للبنك وكذلك تنويع مصادر التمويل طويلة الأجل حيث ينعكس ذلك على تعزيز بعض النسب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

تحوّل رقمي استراتيجي

كما لفت بوخمسين إلى أن KIB لا يطرح المنتجات والخدمات التي تحقق له الربحية فحسب، بل أنه يسعى دائماً للحفاظ على مستوى خدمة العملاء وكيفية تلبية احتياجاتهم بطرق جديدة ومبتكرة تتسم بأعلى معايير الجودة والتميّز مع مراعاة الأمان والسرية وسهولة الاستخدام مع الحفاظ على ثقتهم وولائهم تجاه البنك. مؤكداً أن العام الحالي يمثل أهمية خاصة بالنسبة لـ KIB حيث إننا بدأنا في تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي التي تتماشى مع رؤيتنا في أن نصبح مصرفاً قائماً على الخدمات الرقمية، حيث نسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء عبر تزويدهم بحلول مبتكرة وخدمات مصرفية متطورة تتماشى مع التقدّم التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي حول العالم.

كما أشار بوخمسين إلى أن KIB يقوم بإدخال تحسينات على شبكة فروعه وهيكل التشغيل من خلال تزويد الفروع الجديدة بمفاهيم متقدمة وتصميمات فريدة من نوعها، من أجل تقديم الخدمات المصرفية لعملائه بطريقة أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. علاوة على ذلك، يقوم البنك بتنفيذ استراتيجيات تطوير جديدة تتعلق بالموارد البشرية من خلال توظيف مواهب محلية عالية الكفاءة وتقديم دورات تدريبية مكثفة للموظفين من أجل اكتساب المهارات التي تسهم في نمو البنك.

موضحاً أن KIB قد قام خلال السنوات الأخيرة بخطوات مهمة على مستوى خدمة العملاء بطريقة تناسب أسلوب حياتهم العصري ما يضمن لهم تجربة مصرفية سهلة ومريحة، حيث قام بإطلاق العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة إلى جانب تطوير تطبيقه للهواتف الذكية وإعادة إطلاق منصة موقعه الإلكتروني بحلّة جديدة كلياً ما أثمر عن تميزه على مستوى البنوك الإسلامية محلياً وإقليمياً. مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تقترن أيضاً مع توجه البنك إلى إعادة هيكلة شبكة فروعه وطريقة عملها من خلال توزيع مواقع الفروع الحالية لتغطي أكبر عدد ممكن من الأماكن الاستراتيجية التي يسهل الوصول إليها من قبل العملاء مثل المناطق السكنية والمجمعات التجارية، والتي كان آخرها فرع مجمع اي مول وفرع مجمع 89.

دعم رواد الأعمال



ذكر بوخمسين أن KIB مستمر في دعم الشركات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وفقاً للشروط التي أقرها بنك الكويت المركزي كجزء من حزمة الحوافز، ما يدعم البيئة التشغيلية المحلية.





سجل حافل بالجوائز والتقديرات





أشاد بوخمسين بسجل KIB الحافل بالجوائز والتقديرات التي حصدها خلال السنوات الأخيرة من مؤسسات إقليمية وعالمية مرموقة وموثوق بها في السوق المالي والقطاع المصرفي، مما يجعلنا نشعر بالتفاؤل ويعزز سمعة ومكانة البنك على المستويين المحلي والإقليمي.وقد كان آخر هذه الجوائز على سبيل المثال لا الحصر حصول KIB على جائزتين من فئة صفقات العام والتي تنظمها مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN)، وهما جائزة صفقة العام لقطر للعام 2019 وجائزة الصفقة التنظيمية للعام 2019، وذلك عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك للصكوك التي أصدرها بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال حيث يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه في دولة قطر.كما فاز KIB أيضاً بجوائز The Asset Triple A للتمويل الإسلامي والتي تمنحها مجلة ذا أسيت، الرائدة في المجال المالي في آسيا والمحيط الهادئ، وهما: جائزة أفضل صكوك رأسمال مصرفية في الكويت لإصداره صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3). وأكد بوخمسين بأن هاتين الجائزتين شهادة على مكانة KIB الرائدة وجهوده المتواصلة التي يبذلها في سبيل التفاعل مع الأسواق العالمية ما انعكس على تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت.