«اليورو»: «أمازون» تنتهك قوانين المنافسة

مال وأعمال

اتهمت المفوضية الأوروبية، مجموعة «أمازون» العملاقة في التجارة الالكترونية بانتهاك قوانين المنافسة الأوروبية، ما يزيد الضغط الدولي على المنصات المتهمة باستغلال نفوذها الواسع في الأسواق. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن المجموعة الأميركية تفيد من البيانات التي تستقيها من باعة تجزئة مستقلين يستخدمون موقعها. وفتح تحقيقا معمقا في هذا الموضوع في يوليو 2019 قاده الى اطلاق هذه الادعاءات. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ماغريته فيستاغر خلال مؤتمر صحافي «بحسب خلاصات أولية، استغلت أمازون موقعها المهيمن كمنصة تجارية في فرنسا وألمانيا»، أكبر سوقين لها في أوروبا.

