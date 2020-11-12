409.3 ملايين دولار صافي أرباح «مجموعة المتحد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 115.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره 35.9% عن الربع المقارن نفسه من عام 2019 والذي سجل 180.9 مليون دولار، لتصل بذلك أرباح البنك الصافية الى 409.3 مليون دولار عن مجمل فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بتراجع 26.7% عن فترة تسعة الأشهر نفسها من عام 2019 والتي سجلت 558.4 مليون دولار، وليبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت عن فترة الربع الثالث من العام مقابل 1.9 سنت للربع ذاته من العام السابق أي عائد 4.1 سنت عن تسعة الأشهر الأولى من العام مقابل 5.6 سنت لنفس الفترة من عام 2019. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 129.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020 مقابل 179.8 مليون دولار للربع نفسه من عام 2019، مسجلا بذلك 287.1 مليون دولار لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 577.8 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2019 وذلك كنتيجة لتدنيّات سعرية مؤقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق.

وتعكس نتائج الفترة استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تهيمن على الأسواق جراء أزمة الجائحة الفيروسية العالمية وتداعياتها غير المسبوقة، فعلى الرغم مما شهده الربع الثالث من العام من مؤشرات لبوادر تحسن تدريجي في أداء بعض الاقتصاديات الرئيسية اثر تخفيف تدابير الحظر والاغلاق العام في دولها، الا أن حدّة الأزمة وتراجع وتيرة النشاط لا زال يلقي بتبعاته السلبية على مناخ الأعمال وأداء القطاع المصرفي ككل وعلى فرص الاقراض والتمويل وعلى موارد السيولة المتاحة خاصة في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وعائداته. وانعكاسا لهذه الأوضاع، فقد تراجع دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 16.9% في الربع الثالث من العام ليبلغ 193.2 مليون دولار (232.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2019) وبنسبة 17.0% في التسعة أشهر الأولى من العام مسجلا 599.9 مليون دولار مما أدى بدوره الى انخفاض اجمالي الدخل التشغيلي للبنك الى 247.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام ومسجلا 823.0 مليون دولار للتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، هذا في حين نجح البنك في احتواء نسبة التكاليف الى اجمالي الدخل لتبلغ 28.6% مقابل 26.7% للتسعة أشهر الأولى من عام 2019 رغم الانخفاض في دخل البنك وذلك بفضل جهود الضبط المُرشّد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على كفاءة التشغيل المعهودة في جميع مجالات الانفاق.

وصرح مشعل العثمان رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد ان الاقتصاديات والأسواق الدولية والاقليمية لا تزال تنوء تحت وطأة أزمة الجائحة الفيروسية وما استدعته من تدابير استثنائية للحظر والحجر والاغلاق العام امتدت لأشهر وخلّفت آثارا اقتصادية بالغة على اقتصادات العالم أجمع، كما زاد من تبعاتها على دول المنطقة بشكل خاص التدهور في أسعار النفط والذي ألقى بأعباء وتحديات مضاعفة على كاهل الماليات العامة لهذه الدول وعلى مجمل أنشطة القطاع الخاص فيها».

وأضاف العثمان: «تستند مجموعة البنك الأهلي المتحد في مواجهة هذه التحديات الى خطة عمل واضحة ومنهجية استباقية متحوطة في التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية ومعالجة تداعياتها بالتأني والخبرة والمهنية الضرورية، ملتزمين في ذلك بضمان بيئة عمل آمنة وبالسلامة أولا للجميع من موظفينا ومنتسبينا وعملائنا كأولوية مطلقة، وساعين في ذات الوقت بجهود مكثفة الى تطوير منظومة قدرات متكاملة وجاهزية تقنية وادارية عالية تكفل استمرارية أداء الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء والوفاء بمتطلباتهم عن بعد بنفس درجة كفاءة التعاملات عن كثب لحين اجتياز هذه الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى الدوران بوتيرتها الطبيعية المعتادة».

