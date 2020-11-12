معرفي: 1.627 مليون دينار صافي أرباح «التجارية»

مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي، أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1,627 مليون دينار وأوضح معرفي أن تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها والاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات بشكل عام وحكومة دولة الكويت بشكل خاص مازالت تؤثر سلبا على الاقتصاد ولا سيما أن بعض الأنشطة مازالت ممنوعة من المزاولة في الوقت الراهن ومنها قاعات الأفراح والمناسبات، ألعاب الأطفال، والمقاهي وغيرها. حيث أكد أن الشركة استمرت في الربع الثالث بالوقوف الى جانب عملائها من خلال منحهم بعض الاعفاءات لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة ما أدى لاستمرار الأثر السلبي على ايرادات الشركة. ومع ذلك أكد معرفي أن الشركة ما زالت تسعى بشكل مستمر الى المحافظة على وتيرة انجازاتها ونجاحاتها بالتركيز على الأرباح التشغيلية مما يُعَزّز صافي أرباح الشركة والتدفقات النقدية وبما يتماشى مع الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأوضاع الراهنة وتداعياتها على الأسواق العالمية والأسواق المحيطة. وعبر معرفي عن سعادته باعادة افتتاح فندق سيمفوني ستايل بعد عمل بعض التعديلات والتجديدات في معظم مرافقه. حيث تم تجديد بهو الفندق بالكامل بالاضافة الى تطوير وتجديد منطقة المسبح الخارجي مع المرافق الخاصة به. كما يتم العمل حاليا على انهاء التشطيبات الأخيرة «لسيمفوني روف» المخصص لاستقبال مناسباتكم الخاصة متى ما سنحت الظروف. ويسعى فندق سيمفوني الى خلق بيئة ممتعة لجميع أفراد العائلة عن طريق اقامة فعاليات جذابة طوال أيام الأسبوع كليالي الباربكيو والافطار على المسبح، بوفيه الغداء العالمي يومي الجمعة والسبت، والكثير من الفعاليات الأخرى. وكما تم توفير عروض خاصة على جميع الغرف والأجنحة لتناسب جميع شرائح المجتمع وتلبي احتياجاتهم خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة وعدم امكانية السفر خارج البلاد. تقدم معرفي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تُكرّس جميع امكاناتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على امكاناتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وأرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.

في الختام نعى عبدالفتاح معرفي أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد بعد مسيرة حافلة بالانجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والاسلامية والانسانية جمعاء راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتقدم أيضا بأطيب تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، سائلا الباري عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتقدم وأن يسدد خطاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد ، سائلا الله أن يعينهم على حمل الأمانة وأن تزول هذه الأزمة وتبعاتها وأن يحفظ الله الكويت وشعبها وحكامها من كل مكروه.

